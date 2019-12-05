垃圾信息嚴重擾民　中國工信部約談小米等18家移動轉售企業

中國工信部通管局嚴肅指出，部分移動轉售企業罔顧企業主體責任，漠視用戶利益，治理垃圾信息不力，影響十分惡劣。

《財經國家周刊》報道，中國工信部網站公布的信息顯示，近期，工信部針對部分移動轉售企業垃圾信息嚴重擾民問題，集體約談了小米科技、迪信通等18家移動轉售企業。明確要求被約談企業務必提高認識，端正態度，吸取教訓，務實整改。

《財經國家周刊》記者就約談情況和後續整改計劃聯繫小米、迪信通等被點名公司，截至發稿，尚未獲得正面回覆。

在中國，虛擬運營商垃圾信息擾民是個老生常談的問題。因為垃圾信息問題，虛擬運營商被工信部約談批評也幾乎成了慣例，2015年9月，問題集中爆發後，工信部通管局就曾專門約談天信通信、分享通信等7家虛擬運營商負責人，督促企業治理垃圾信息。

被約談企業名單包括中麥控股有限公司、小米科技有限責任公司、青島日日順網絡科技有限公司、深圳星美聖典文化傳媒集團有限公司、蘇州蝸牛數字科技股份有限公司、民生通訊（深圳）有限公司、用友移動通信技術服務有限公司、天音通信有限公司、深圳市優友互聯有限公司、分享通信集團有限公司、北京互聯時代移動通信有限公司、北京迪信通通信服務有限公司、廈門三五互聯科技股份有限公司、海南海航信息技術有限公司、青島豐信通信有限公司、長江時代通信股份有限公司、浙江連連科技有限公司、廣州博元訊息服務有限公司。