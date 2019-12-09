還擊美國關税威脅　法國尋求世貿調停以解決數字税糾紛

法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，法國準備就美國總統特朗普（Donald Trump）威脅對法國葡萄酒及其他商品徵收關税一事向世界貿易組織（WTO）申訴，尋求解決兩國的紛爭。

勒梅爾表示，法國政府計劃實施的數字服務税，並非單獨針對美國企業，包括歐盟成員國、中國和法國的企業，也是被開徵的對象，美國公司並無受到歧視。因此，法國政府打算尋求國際法律途逕，以解決與美國之間的數字服務税糾紛。

美國一直認為法國的數字服務税是「歧視美國公司」，將衝擊谷歌、蘋果、臉書和亞馬遜等大型美國科技公司的收入。法國則長期以來一直抱怨美國科技公司在法國的收入沒有繳納足夠的税款。

2019年7月，法國決定向符合條件的互聯網企業，對其於法國賺取的收入開徵3%數字服務税。美國白宮政府隨後稱，可能對進口自法國的價值24億美元的香檳、手袋和芝士等產品，徵收最高達100%的懲罰性關税。

華盛頓威脅要對進口法國葡萄酒、奶酪和奢侈手袋徵收重税進行報復，但法國和歐盟表示，如果特朗普實施行動，他們準備進行報復。

勒梅爾表示，法國願意在經濟合作與發展組織（OECD）與美國討論全球數字税，但對互聯網公司而言，這種税不能是可選的。