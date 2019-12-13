【Uniqlo母公司】迅銷越南產銷布局　冀形成不受中美貿易戰體系

中美貿易戰爆發後，部份廠商為避免輸入美國的產品遭徵收關稅，將生產線遷出中國，觸發全球供應鏈重塑，個別東南亞因此成為貿易戰的大贏家，當中包括印尼及越南，越南更成為廠商的寵兒，成為不少日資及台資廠商搬遷生產線的目的。日本快銷服裝品牌Uniqlo母公司迅銷，更有意加大拓展越南，希望將當地成為公司主要生產基地，及另一個消費市場。

迅銷在上周五（6日），於越南開設了首家店舖，店舖位於胡志明，面積達到3.1萬平方呎，成為Uniqlo在東南亞市場面積最大的店舖。據《日本經濟新聞》報道，迅銷會長及社長柳井正在越南指出，不久將來越南會成為全球最大消費市場之一。

冀於越南開100家店

柳井正對越南市場相當有好感，在今年10月進入印度市場後，便明言對越南巨大的潛力感到期待，冀可以盡快於當地開設100家店。

報道指出越南人口規模僅為印度10%，可是人口平均年齡為30歲左右，去年經濟增長速度達到7%。

柳井二指出，在越南發展，可以應對中美貿易戰產生的影響。（視覺中國）

報道又指出，柳正井反覆強調，越南可以應對中美貿易摩擦產生的影響。

越南對迅銷而言，既為潛在消費市場，亦為潛在生產基地。報道指出截至今年春季，迅銷在越南設立的縫紉工廠為44家，較2年前增加30%；在內地縫紉廠數目為128家，為整體縫紉廠數目一半。柳井正指出，越南為公司重要生產基地。

在越南已形成一條龍生產線

迅銷能在越南的縫紉廠數目，能在短時間內增加，與公司在當地擁有6家材料廠，實現生產一條龍生產。報道更引述熟悉Uniqlo相關人士指出，迅銷正逐步形成不受中美貿易摩擦的生產體系。

Uniqlo在越南首家店舖，落戶胡志明市。（視覺中國）

在消費層面，越南對迅銷而言或是另一個重要市場。報道指出，去年越南人均生產總值為2,600美元，即將達到耐久型消費產品銷售速度加快的3,000美元。

不過如何讓越南消費者，能接受產品較日本為高，相信是迅銷是否可以在當地取得成功的關鍵。