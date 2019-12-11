【中美貿易戰】《華爾街日報》：關稅生效期或延遲

《華爾街日報》報道，中美官員指出，雙方的貿易談判代表正為推遲原定於下周日（15日）生效的新一輪關税做鋪墊工作，目前仍就如何讓北京方面承諾大規模購買美國農產品進行交涉。這是美國總統特朗普（Donald Trump）對達成一項近期協議所堅持的條件。

最近幾天，北京方面和華盛頓的官員都表示，儘管特朗普原定12月15日對1,650億美元中國商品上調關税，但15日不是達成第一階段協議的最後期限。就像雙方幾次次認為即將達成協議時發生的情況那樣，期限可能會被推遲。不過，先前幾次即將達成的協議都未實現，關税隨後繼續攀升。

據悉，中方以及美方的很多人士都不希望這些關税生效。根據計劃，美國將對從中國進口的手機、筆記本電腦、玩具和服裝徵收15%的關税。

庫德洛稱並無硬性截止期限

參與談判的中美官員說，他們沒有硬性的截止期限。12月6日白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）兩次在電視上露面均表示，「沒有硬性規定的最後期限」。在過去，庫德洛的此類言論，特別是在多次重申時，往往反映了特朗普的觀點，而且其他美國官員也會在私下裏予以響應。

庫德洛稱：「如果不是他想要的那種協議，原定12月15日實施的關税就會生效。」庫德洛稱，取消部分現有關税是與中方官員磋商第一階段協議時討論的內容之一。

在被問及12月15日的關税是否會生效時，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）12月10日對霍氏商業新聞網（Fox Business Network）表示：「為美國達成一項好協議更重要。」而就在一週前，羅斯曾說如果雙方在此之前沒能達成協議，關税就會上調。

特朗普女婿加入談判 冀助雙方達成協議

在雙方都暗示談判可能會延長到12月15日之後的情況下，特朗普本人在公開講話中的立場也不斷搖擺，有時會威脅說貿易戰將長期存在，有時又會試圖安撫緊張的投資者。特朗普女婿、白宮顧問庫什納（Jared Kushner）最近也參與進來，試圖幫助雙方達成貿易協議。