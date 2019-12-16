美銀美林：料中美貿易休戰期未必風平浪靜　美國大選後或再升級

美銀美林發表報告稱，現時斷定中美貿易戰降級能持續下去仍言之尚早，並預期在美國總統大選之前，貿易戰休戰期間未必能風平浪靜；兩國就貿易和技術方面之戰可能在大選後再次升級。

《路透》引述美銀美林最新發表的報告稱，協議內容較該行的基線預測略佳，若最終落實，將可達至可預見的停火期，有助穩定全球貿易環境。

然而，報告認為，現時作出中美貿易戰降級能一直持續的結論則為時尚早。由目前至簽署正式協議期間，法律及行政過程是否都能正確執行、雙邊貿易會否馬上反彈仍有待觀察。此外，一些具挑戰性及敏感的議題，例如美國對華為的禁售令問題則未有包括在中美首階段協議內。在缺乏大規模的電子產品及軟件的訂單下，中國增加進口的目標可能會受到威脅。

此外，在中國增購美國農產品方面，美方一直竭力推動中國達成500億美元農產品購買規模，但中國官員於上周五（13日）表示，採購規模細節將在晚些時候公布。

總統大選前停火期不變存風險

報告認為，中美達成雙邊協議為減少貿易動盪的機會，進入「貿易戰之風眼」，兩國作出讓步達至停火值得稱許，但報告相信，在美國總統大選之前，停火期保持不變存在風險。

報告並指，相信兩國的爭論和辯論在2020年很可能仍不會消失，而貿易和科技戰可能將在美國總統大選後再度升級。換句話說，現時充其量只會看到未來是一個嘈雜的停火時期。