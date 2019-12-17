大和︰中美談判難再有突破 關税逐步取消機會不大

大和資本市場亞洲首席經濟師賴志文表示，中國在首階段貿易協議中作出了較大的讓步，他認為兩國關係未有實質改變。

香港《經濟日報》報道，儘管中方希望剩下關税能夠逐步取消，但他對此抱持懷疑態度。

根據早前美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）透露，中國承諾將在未來兩年增購2,000億美元美國商品。賴志文形容，要達成這條件非常具挑戰性，中國將要努力在經濟狀況不佳時創造新的需求，農民會發現與美國農民競爭變得非常困難。中國最終可能不得不停止從歐洲，澳洲，加拿大和巴西進口農產品。

另外，他又指，為了履行2,000億美元的增加進口承諾，中國可能需要動用外匯儲備，但這種做法的可持續性成疑。

料中美將繼續脫鈎

在兩國達成第二階段協議前，美國關税很可能會保持不變，但這取決於首階段協議的執行情況。他預計，第二階段的談判，將涉及許多其他結構性變化，例如中方取消國家補貼並完全開放市場。他表示，第一階段雙方已經花費了近2年時間談判，未來一、兩年亦似乎很難有突破。

他解釋稱，美國總統特朗普（Donald Trump）當然渴望談判，但中國對目前的讓步已足夠幫助他增加2020年選舉的勝算；而中國亦不願改其發展策略。

他表示，不論有沒有協議，中國都必須取消對美國農產品的關税以減輕負擔，兩個國家的經濟仍將繼續脱鈎。