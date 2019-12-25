道指跌36點　納指十連升

美股三大指數個別發展，道指收跌36.08點，跌幅0.13%，報28515.45點；納指升0.08%，報8952.88點，錄十連升；標普500指數跌0.02%，報3233.38點。

12月24日起傳統意義上的聖誕行情正式開始。歷史數據顯示，聖誕期間美股表現優異，自1950年以來，標準普爾500指數平均漲幅為1.3%，過去10年裏僅下跌兩次。根據交易所安排，美股25日將休市一天，26日起恢復正常交易。

部分市場人士不看好2020年的美國股市。（Reuters）

德意志銀行分析師斯洛克（Torsten Slok）統計發現，2019年全球股市市值增長17萬億美元，達到85萬億美元。世界各地的央行都採取了更加傾向於「鴿派」的立場提振了市場，同時地緣政治因素有所緩和，英國脱歐進程平穩推進。美國三大股指年內漲幅均超過20%，其中不少高市值的企業表現不俗，例如蘋果上漲了80%，Facebook上漲了57%。

值得一提的是，美國先鋒投資集團（Vanguard Group Inc.）的投資策略主管表示，2020年美國股市面臨比往常更大的拋售風險，因為投資者對經濟復甦過於自信。Vanguard的首席經濟學家戴維斯（Joseph Davis）接受採訪時表示，2020年美股回調的概率為50%，而通常情況下的概率一般約為30%。

此外，一份市場調查顯示，美國富人對2020年美國經濟和美股市場的憂慮程度正在增加。認為2020年美國經濟將會衰退的富翁比例較2019年春季調查時上升14%至39%，不過，也有38%的富翁認為經濟形式將保持不變，其餘的受訪富翁認為經濟將會走強。此次調查的富翁定義是可投資資產在100萬美元或以上的富裕階層。