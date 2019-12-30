【收市總結】港股期指結算日高開高收　水泥股收租股跑出

今日為12月期指結算日，大市成功高開高收，曾升近200點，並且企於28400點。惟午後升幅收窄，最終升幅不足百點。地產股及友邦（1299）表現理想，成為大市上動力。券商及水泥股亦有理想表現，其中海螺水泥（0914）更曾創下歷來新高。

恒生指數收市報28319點，升93點；國企指數收市報11225點，升30點，成交額為767.63億元。

水泥股成為投資者追捧對象，與內地水泥需求高企有關，海螺水泥收市報56.7元，升1%，華潤水泥（1313）升2.7%，收市報9.94元，山水水泥（0691）升9.8%，收市報3.02元，亞洲水泥（0743）升2.3%，收市報11.76元。

內房股亦上揚，中國恒大（3333）升1.4%，收市報21.8元，碧桂園（2007）升1%，收市報12.56元，華潤置地（1109）升1.1%，收市報38.45元，至於入股綠城服務（2869）的龍湖地產（0960）升0.3%，收市報36.2元。

物管股普遍上揚 綠城服務升1成

物管股方面，綠城服務表現強勢，收市報8.8元，升逾1成，碧桂園服務（6098）升3.7%，收市報26.5元，今日掛牌的寶龍商業（9909）收市報10.06元，較上市價9.5元高出5.9%。

重磅股友邦上揚1.5%，收市報82.15元，滙豐控股（0005）曾高見61.2元這1個月新高，騰訊控股（0700）則逆市低收，報383.2元。

證券商表現理想，中信證券（6030）收市報18.06元，升7.1%，廣發證券（1776）升4.7%，收市報9.6元，華泰證券（6886）升4.4%，收市報13.74元，海通證券（6837）升4.1%，收市報9.3元。