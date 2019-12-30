【2020投資前瞻】實德金融料港股明年挑戰29900點　人民幣見6.77

過去一年，中美雙方的貿易談判進展反覆，加上各種政治因素，影響著環球經濟發展。踏入2020年，實德金融集團策略研究部展望，明年經濟將逐步靠穩，中美貿易協議取得正面發展，港股即可穩步上揚，有望挑戰29900點。同時，人民幣有望回升至6.77水平。

中美貿易戰降溫 利好恒指和人民幣

持續多時的中美貿易糾紛，隨着2019年年底中美兩國達成第一階段貿易協議而取得突破性進展，為環球經濟打下強心針。實德金融策略研究部首席分析師郭啟倫展望港股明年的走勢，預料按現時中美貿易關係發展能逐步吸引投資者在低位吸納港股，有利帶動沉寂多時的恒指回勇。

與此同時，鑑於中美貿易角力趨向緩和，人民幣透過貶值推動出口的陰謀論不易重燃。相反，投資者對人民幣的信心提升，明年買入人民幣的動作應有所增加，郭預期明年美元兌人民幣有望下跌至6.77水平，亦即人民幣呈強。

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恒指有望挑戰29900點

郭啟倫指出，恒指在明年首兩季，有機會先在26900點附近徘徊，於打穩基礎後才能夠擺脫弱勢，預期全年走勢將介乎26800至29900點之間範圍走動。板塊方面，郭啟倫建議採取較為審慎的態度吸納基建類股，作為主要的穩守突擊策略。

另一方面，實德金融集團策略研究部高級經理鄭振輝亦提醒，受本地社會事件影響，加上大部份經濟增長數據屬滯後性數字，而失業率上升亦直接影響市民對樓房的購買能力，此等本地社會問題將對恒指走勢構成一定潛在影響，投資者宜多加注意。