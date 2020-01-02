人行降準以支持實體經濟 　冀降小微及民企融資成本

人民銀行昨日（1日）宣布稱，決定於2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）。

今次降準是全面降準，體現了逆周期調節，釋放長期資金8,000多億元人民幣，有效增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟的資金成本，直接支持實體經濟。

此次降準保持流動性合理充裕，有利於實現貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境，並且用市場化改革辦法疏通貨幣政策傳導，有利於激發市場主體活力，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，支持實體經濟發展。

明言不搞大水漫灌

此次降準增加了金融機構的資金來源，大銀行要下沉服務重心，中小銀行要更加聚焦主責主業，都要積極運用降準資金加大對小微、民營企業的支持力度。在此次全面降準中，僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行、服務縣域的農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社和村鎮銀行等中小銀行獲得長期資金1,200多億元，有利於增強立足當地、回歸本源的中小銀行服務小微、民營企業的資金實力。同時，此次降準降低銀行資金成本每年約150億元，通過銀行傳導可降低社會融資實際成本，特別是降低小微、民營企業融資成本。

人行在公布內亦指出，2019年12月27日，中國人民銀行貨幣政策委員會2019年第四季度（總第87次）例會在北京召開。會議提出，創新和完善宏觀調控，穩健的貨幣政策要靈活適度，運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配，不搞「大水漫灌」，保持物價水平總體穩定。