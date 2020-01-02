羅兵咸料今年不會有超大型獨角獸赴港上市　全年最多籌2600億元

會計師事務所羅兵咸永道預期本港於2020年新股總集資額達2,300億至2,600億元，新上市公司數目約180間，有望再度登上全球首三位。

該行又指出去年香港新股市場集資額為3,155億元，按年上升10%，集資額蟬聯榜首，期內共有184隻新股上市。

黃煒邦（圖左）預料將有更多企業以第二上市形式，前往香港掛牌。（鄺月婷攝）

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦估計，今年不會有如阿里巴巴（9988）的超大型獨角獸赴港上市，故令預測集資額下跌。由於英國脫歐和利率走勢轉趨明朗，有助市況逐漸變得平穩，該行對新股估值略為樂觀，預期新股下調估值情況將會減少，但中美貿易戰或會帶來不確定因素。

《華爾街日報》早前引述消息人士指，石油公司沙特阿美擬今年於日本或中國尋求國際上市。黃煒邦稱因沙特阿美為該行客戶，所以在預測中並無涵蓋沙特阿美。

料2至3隻新股集資額逾100億

本港經濟陷入衰退，社會運動持續多月，黃煒邦認為本地事件對零售業、香港業務為主的公司有較大影響，但主要業務不是在香港的公司則只有輕微影響，故去年香港仍蟬聯全球集資額榜首。他相信部分美國掛牌的中概股，在看到阿里來港上市後，也考慮來香港作第二上市，但當中未必有逾千億集資額的大型新股，預料約2至3間公司的集資額是超過100億元。

中證監在11月宣布推動H股全流通，不再對公司規模及行業等設限制條件，亦不設數目限制及完成時限。黃煒邦表示以往內地公司會把公司重組，將股份轉為紅籌股再到香港上市，程序較為繁複，而H股全流通將會令他們更方口，估計2020年下半年將有首間內地企業以H股方式來港上市。