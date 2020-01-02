【收市總結】利好消息接踵而至　港股今年首個交易日抽升353點

港股在2020年首個交易日，高開高收，並企穩在28500點。大市今日上揚，與市場上傳出多項利好消息有關，包括中美雙方將於本月15日簽署首階段貿易協議，以及人民銀行在昨日宣布從下周一起，下調存款準備金率向市場注入8,000億元人民幣，加上有報道指出，香港交易所（0388）與網易及攜程來港作第二上市。眾多利好消息刺激，讓大市全日勁升逾350點，成交額超過900億元。

恒生指數收市報28543點，升353點；國企指數收市報11320點，升152點，成交額為908.75億元。

大市今日高收與多隻重磅股上揚有關，其中牽頭合組財團收購環球音樂10%股權的騰訊控股（0700），收市報382.4元，升1.8%，港交所升幅曾超過3%，收市報260.4元，升2.9%。近期近於強勢的友邦保險（1299），收市報84.7元，升3.5%，滙豐控股（0005）升0.1%，收市報60.9元。

濠賭股上揚 銀娛升穿60元

濠賭股今日表現突出，銀河娛樂（0027）今日升穿60元，收市報60.7元，升5.7%，金沙中國（1928）收市報42.75元，升2.6%，永利澳門（1128）升4.7%，收市報20.1元，新濠國際（0200）收市報22.4元，升2.3%。

內房股亦處於強勢，碧桂園（2007）升3.2%，收市報12.88元，中國恒大（3333）升2.8%，收市報22.2元，禹洲地產（1628）升2.1%，中午收市報4.38元，融創中國（1918）再創新高，升5%，收市報48.9元，中國海外發展（0688）升1.2%，收市報30.7元。

手機設備股續上揚，瑞聲科技（2018）升2.9%，收市報70元，舜宇光學（2382）升3%，收市報139元，鴻騰（6088）升4.6%，收市報2.74元。