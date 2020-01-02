2019年中國人均收入超過1萬美元 但這是一個坎

2018年中國人均GDP達9,732美元，比2017年的8,836美元增長了10.1%，已接近1萬美元的門檻。預計2019年中國人均GDP應該會穩穩地超過1萬美元。

中國大內媒體《財經》北京時間1月2日報道，以往數據顯示，人均GDP1萬美元附近的國家紛紛落入了「中等收入陷阱」，發展模式碰到了瓶頸，人均GDP1萬美元真是一個坎兒。

有專家表示，料2020年中國增速目標6%左右，將跨越中等收入陷阱。（VCG）

相比之下，中國的人均GDP增長曲線很光滑，還沒有陷入瓶頸的迹象。雖然輿論不時會說中國經濟增速下滑，面臨各種經濟困難，但那是以6%的「保底」經濟增長為背景的，在增長的基礎上，有一些結構性問題也是正常的，不會出現像俄巴墨等國那樣，連以美元計的人均GDP都不時出現震盪大降。

那麼，突破1萬美元后，中國向何處去？

世界銀行的數據顯示，2018年世界人均GDP為1.13萬美元。這主要被一些發達國家拉高了，人均GDP達到1萬美元已經算是較高的發展水平。

人均GDP在1.2到2萬美元之間，人口又超過1,000萬的國家只有4個，分別為約3,800萬人的波蘭，約4,430萬人的阿根廷，約1,000萬人的匈牙利以及約1,800萬人的智利。4國總人口約1.1億，再加上一些人均GDP在1.2到2萬美元之間，人口只有幾百萬的小國，大約有1.3億發展中國家人口的人均GDP超過中國。

而人均GDP在2萬美元以上，顯著高於中國的國家和地區，人口大約9.7億，佔世界人口的12.6%。

這樣看來，人均GDP高於中國的國家和地區，大約只有11億人，約佔世界人口的14.4%。

可以說，中國人均GDP超過1萬美元時，在世界近76億人口中，只有11億算是人均GDP比中國強，6億跟中國差不多，45億發展水平低於中國，其實中國就已基本完成了發展中國家階段的發展任務，前面大部分都是發達國家了。

但是從國家能力來看，中國的高速鐵路、高速公路網絡建設能力，是相關國家所不及的。此外，中國的產業發展前景也遠強於這些國家。

分析表示，這就是中國為何有充分信心向更高目標發展的原因所在。