可投資資產逾億元的中國富豪　多達17萬人

2019年，中國可投資資產大於1,000萬元人民幣的富人數量高達349萬，其人均財富規模為3,100萬元人民幣。私募股權投資基金中的LP大部分是富有家族和高淨值群體，潛在高收益預期吸引了一批專注高收益並能承擔高風險的富有人群。

由於資產規模龐大，中國富裕人群在對衝宏觀風險方面的需求較強，因此，用於對衝宏觀經濟波動、匯率風險的海外資產是其配置組合的重要組成部分。隨着投資風險及財富傳承的意識增加，各種信託產品日益成為富人新寵。

2019年，中國高淨值人群達到349萬人次，其中資產在1,000萬至5,000萬美元之間的166萬人，可投資資產上億的高淨值人群達到17萬人次。

2019年，私募股權投資基金中的LP中一半以上都是富有家族及高淨值客戶、企業和上市公司，這三者中以富有家族及高淨值客戶佔比最高，共有9,845家。富有家族及個人投資的基金以成長基金和創業基金為主，分別佔比51.52%和32.9%。高淨值客戶之所以選擇成長基金和創業基金，主要基於長期因素的考慮，以及對中國市場長期發展的信心。獨角獸公司幾乎吸引了成長基金和創業基金一半以上的資本。

2015年3月24日，孫宏斌出席公司發佈會。（VCG）

新浪網報道指，按照「新增外匯佔款-直接投資淨流入-貿易差額」的口徑大致估算的「熱錢」流動數據，以及淨誤差與遺漏賬戶的差額數據，從2014年5月開始國際資本從整體流入轉變為單邊流出，其中2019年8月、9月流出規模分別為2,484.28億元和2,729.21億元。但是觀察國際收支的資本和金融賬戶，2016年至2017年資本與金融賬戶大體從單邊流出轉變為單邊流入，2019年差額為7,231.02億元，這主要是由於金融賬戶中直接投資、證券投資不斷增加所致。將部分資產投向海外市場，主要是基於對衝宏觀風險的需求而採取的跨區域、跨幣種、跨周期配置策略。

從CBOE波動指數來看，2017年至2019年全球經濟震盪明顯大於2016年至2017年。2019年大類資產表現最好的是MSCI全球指數，上漲幅度為20%，其次是中國基金總指數和貨幣市場基金指數，漲幅為17%，中證公司債指數收益率大致5%左右，但同期CFETS人民幣匯率指下跌了2%，為了規避單一市場經濟下行、匯率波動以及政策轉變等系統性風險。高淨值人群更加傾向於增加海外配置資產。

隨着匯率改革和資本賬戶開放的進程加快，滬（深）港通、滬倫通、取消QFII投資限制等一些列開放資本對外投資的政策在不斷加碼。在資本流出方面，QDII投資額度從2019年4月開始增加到1,093.83億元。這些QDII的投資者多半是高淨值客戶。

信託產品的QDII資產餘額從2010年的2,755億元增加到2019年的17,383億元，佔比從2010年12月的1%增加到2019年9月的21%。由於信託公司QDII產品的投資門檻最低100萬元，因此高淨值客戶是主流人群。從QDII信託產品投資標的分類來看，海外類固收產品（投資優先股、美元債、高信用資產證券化產品）、海外房地產產品（單一房地產項目投資和房地產基金）、海外PE類資產佔比相對較高。

此外，出於有效資產隔離、財富傳承、避税及其他安全性考慮，「定製化」離岸家族信託已成為越來越多的富豪家族選擇。僅2018年11月至12月，就有龍湖集團董事長吳亞軍、融創中國董事長孫宏斌、達利食品董事長許世輝、寶龍地產實控人徐華芳等知名富豪將大約307億美元轉入離岸家族信託。