中東烽煙四起　黃金及黑色黃金發光茫　專家﹕黃金將破1600美元

隨著伊朗革命衛隊高層於伊拉克首都巴格達遇美軍空襲身亡，中東局勢持續升溫，觸發投資者將資金泊入黃金作避險，現貨金今日更曾觸及每盎司1588美元，創逾6年新高。同為避險資產的日圓，亦為投資者追捧，今日一度升穿108水平，為3個月新高。市場人士認為，短期內金價可以突破1,600美元，惟往後會先在高位喘定後才再上揚。

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁指出，除中東局勢讓金價上揚外，中國及印度等國家央行增持黃金，同樣為金價上升動力，更預期在短期內可以升穿1,600美元。可是金價已累積相當升幅，已呈超買，因此金價突破1,600美元後，會先行回吐再上揚。

白銀亦獲投資者吸納，現貨銀每盎司今日曾高見18.5081美元。盧楚仁指出，以往銀價波幅為黃金的2倍，可是近年走勢已不如以往，相信只能隨金價走勢變化，預料可以上試18.74美元。

盧楚仁認為，日圓可升破107.6。（視覺中國）

料日圓可破107.6

除了黃金外，日圓在近日亦成為投資者吸納對象，今日亦曾升穿108水平。盧楚仁指出相對於其他避險資產，日圓走勢較落後，不排除日圓後市可以突破107.6，甚至高見106.5左右。

中東局勢緊張亦帶動油價上揚，油股及油田服務亦獲得投資者吸納。中國海洋石油（0883）及中國石油（0857）分別升3.6%及4%，油服股方面，中海油田服務（2883）曾創下1年新高，收市報12.88元，升2.9%。

張智威籲沽油股先食糊

可是信誠證券聯席董事張智威認為，油價難有再上升空間，與油價進一步上揚，將會推高美國通脹，美國總統特朗普是不會容忍此情況發生。所以他建議投資者可以先行對油股沽出食糊。

張智威料油價再有上升空間，可以先行沽出油股。（視覺中國）

反而特朗普不會對金價上揚有太大意見，所以他認為投資者若持有金礦股，可以繼續持有。

招金礦業（1818）收市報9.42元，升4.9%，中國黃金（2099）收市報7.4元，升0.7%，SPDR金ETF（2840）收市報1,151元，升1.9%。