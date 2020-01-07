中美會否達第二階段協議？　工銀亞洲詹偉基﹕留意特朗普Twitter

中美將在1月15日簽署首階段協議，中國工商銀行（亞洲）金融市場部總經理詹偉基認為今年上半年中美關係會較為穩定，但在下半年美國大選前，特朗普或會出招刺激選情，估計屆時將有較多變數，事態發展將取決於雙方的態度和談判招數。若果特朗普選前民意高企，中美未必達成第二階段協議；但如果美股變成熊市，美國經濟數據欠佳，中美可能很快達成協議。他更笑稱「現在不用做基本分析，留意著特朗普的Twitter就可以了」。

人民幣匯率受貿易戰消息影響，詹偉基說中美貿易戰將會持續一段時間，雙方未必在一時三刻解決深層次矛盾，惟該行持審慎樂觀態度，預期今年人民幣仍然較波動，全年約為6.88，在下半年或會「破7」。

料今年中國經濟增長5.9%

人行希望讓人民幣市場化及國際化，除非市場嚴重失效，否則人行不會隨便出手干預人民幣匯率。他稱中國冀維持人民幣匯價平穩，預料中國不會在貿易協議內加入人民幣匯率相關的條款，也不會把人民幣作為貿易戰的工具或籌碼。

中國經濟增速減慢，該行預料今年中國經濟增長5.9%，全球經濟持續放緩，加上中美貿易戰影響中國的消費及投資意欲，估計人行今年將會降準一次，幅度約1.5個百分點。對於中國武漢爆發不明病毒性肺炎，他說自己未有掌握太多疫情資訊，如有不可預測的因素，對經濟會有一定影響，但目前仍是言之尚早。

詹偉基預料，今年人民幣走勢會較波動。（鄺月婷攝）

他又指，不少港商風險管理意識上升，有購買人民幣作現金流對沖，但該行不鼓勵客戶做人民幣投機炒賣，也不宜購買人民幣槓桿產品，建議港商只是做風險管理，「要找單就跟返找單個數」。