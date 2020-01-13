恒指公司就第二上市及W股納入恒指　今日起進行諮詢料5月有結果

阿里巴巴（9988）等以第二上市形式，或以同股不同權形式掛牌的公司，可否成為恒生指數成份股，在今年5月便可以知道結果。恒指公司從今日起，就恒生指數應否納入同股不同權，及第二上市公司，今日起進行為期2個月諮詢，預料在今年5月公布諮詢結果。

諮詢文件內涉及的內容包括恒生指數定位﹑同股不同權公司應否被納入恒生指數選股範疇﹑第二上市公司應否被納入恒生指數的選股範疇﹑恒生指數中金融行業比重情況，以及恒生中國企業指數相關事宜。

目前以同股不同權或第二上市的公司，包括阿里巴巴﹑美團點評（3690）及小米集團（1810）。

諮詢文件指出，隨著市場發展，可以預料會有愈來愈多內地的同股不同權及╱或第二上市公司來港上市，繼續無視這些企業可能大幅削弱恒生中國企業指數擔當「香港市場中國指數」的代表性。

諮詢期至3月13日

恒指公司指出，有意見人士可於今年3月13日或以前填妥諮詢文件並提交，預料會在今年5月公布諮詢結果。

此外恒指公司指出，從今年2月的指數檢討開始，以第二上市形式掛牌﹑非同股不同權公司，亦會獲納入恒生綜合指數的選股範疇。若有公司因此被納入至恒生綜合指數，有關變動會在今年3月6日收市後實施，並於3月9日生效。