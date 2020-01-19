日本政府今年冀獲4000萬旅客到訪　是否達標要視乎呢個因素

日本一直為旅客外遊目的地，日本國土交通省早前公布，去年訪日旅客達到3,188萬人次，按年增加2.2%。今年日本政府希望訪日外國旅客增至4,000萬人次。不過在日韓關係轉冷﹑以及接連受到暴雨等災害影響，要達標似乎不容易。

據《日本經濟新聞》報道，2011年東日本大地震發生後，訪日旅客數目曾大減，其後持續攀升，與日本政府放寬簽證條件﹑廉航增加航線及日圓貶值等因素，促使2019年訪日旅客數目為2010年大增3.7倍。

可是日本政府從去年7月起，收緊對南韓出口管制，雙方關係惡化，對訪日旅客數目帶來很大影響。從去年8月至11月期間，訪日的南韓旅客數目減少一半，而過去南韓旅客佔訪日旅客約四分一。

另一方面，來自中國﹑東南亞及歐美等南韓以外地區的旅客，卻保持良好增長勢頭。

羽田及成田機場升降量增

雖然從2010至2019年期間，訪日旅客數目累計增幅達3.7倍至3,188萬人次，但是要在今年內，達到4,000萬人次這目標，即需要在年內增加逾800萬人次，增幅逾25%，報道指出難度較高。

據國土交通省推算，今年羽田及成田兩個機場升降量增加，那霸機場第二跑道投入使用，可以增加接待600萬人次的訪日旅客。可是若南韓旅客數目未能回復至以往水平，就算航班數目增加及增加航線，難評論可以帶來多大幫助。

作為日本最大旅行社的JTB則預期，今年訪日旅客數目為3,430萬人次，而建設住宿設施﹑應對多種語言及提升交通便利等接待環境，仍需要繼續完善。