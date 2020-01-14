北京市政府重申房住不炒政策

中國近期陸續召開的地方兩會對外釋放出2020年將「保持房地產市場平穩健康發展」、「房住不炒」和「制定一城一策工作方案」的工作目標和決心。

《證券時報》報道，北京市政府工作報告指出，2019年落實「一城一策」長效調控機制，着力穩地價、穩房價、穩預期，全年新建商品住房和二手房價格指數符合預期，房地產市場保持平穩。2020年將保持房地產市場平穩健康發展。堅持「房住不炒」，進一步完善長效管理調控機制。完成商品住宅土地入庫600公頃，建設籌集各類政策性住房4.5萬套。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進周一（13日）接受《證券日報》訪問時表示，北京市政府工作報告明確，2020年將堅持「房住不炒」，進一步完善長效管理調控機制。此表述和中央房地產調控思路高度吻合。同時北京市的房地產政策往往對全國市場有積極的參考意義，此次提及的土地供應、租賃住房和共有產權住房等相關政策，也可以為全國其他城市的政策制定提供參考。

此外，浙江、河北等地的政府工作報告針對2020年工作總體要求均提出促進房地產市場平穩健康發展。主要內容包括髮展住房租賃業，完善住房保障體系；實施城中村、老舊小區改造三年行動計劃；加大城市困難群眾住房保障力度等。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林認為，總體而言，中國2020年房地產市場調控的主要目標是重塑房地產與宏觀經濟的關係，轉變經濟發展動能，實現經濟高質量發展。這意味着，房地產將在國民經濟中被重新定位，迴歸『居住屬性』，『穩』將是未來房地產市場持久的、基本的趨勢。

值得注意的是，2020年「一城一策」將更加註重與土地、金融、財税政策的聯動，這也就意味着未來，房地產市場調控的重點將會更多的迴歸基礎性制度的建設，調控更加「多元化」，更加註重發揮政策之間的協同效應，這事實上就是長久以來完善調控機制、精準把握「一城一策」內涵的關鍵。