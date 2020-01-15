消息稱美有意維持對華關税　美股承壓道指高位急回

美股周二（1月14日）衝高回落，收盤漲跌不一，道指一度上揚至145點，刷新盤中歷史高位。國際貿易方面出現的利空消息令美股承壓。

美股收盤，道指收盤上漲32.62點，或0.11%，報28939.67點；納指跌22.60點，或0.24%，報9251.33點；標普500指數跌4.98點，或0.15%，報3283.15點。

消息層方面，美國公布了市場關注的12月未季調CPI數據，結果該數據表現略不及預期。

美國勞工部1月14日公布的數據顯示，12月份不含食品和能源的核心消費者價格指數較前一個月上升了0.1%，是三個月以來的最小漲幅。彭博調查的經濟學家的預期中值為增長0.2%。與2019年同期相比，核心CPI上升了2.3%，符合預期。整體CPI按月和同比升幅分別為0.2%和2.3%，均低於預期。

在中美即將簽署第一階段貿易協議前，美國將中國移出匯率操縱國名單，顯示兩國貿易緊張情勢緩和。

彭博社1月14日報道稱，美國會維持對中國商品的關税，直至2020年11月大選後，消息令美股從高位回落，標指及納指翻綠。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國可以與中國合作，雙方就第一階段貿易協議文本達成共識，就是一個例子，但又指中國盜取知識產權十分猖獗，美方要注意國安後果，兩國貿易緊張局勢再現。