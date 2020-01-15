任志剛撐擴張性財政政策︰香港可審慎地作出600至900億赤字預算

行政長官林鄭月娥昨日﹙14日﹚推出10項惠及民生措施，涉及100億元。任志剛認為，香港財政狀況可負擔，建議採取擴張性的財政姿態去刺激經濟，認為本港可審慎地作出600至900億赤字預算。

採擴張性財政姿態 刺激經濟

他指出，香港過去數個月的社會暴力行為，明顯地已經對香港經濟帶來嚴重影響，希望這個現象只是短期的，但就直言，社會情緒好像還需要時間才能平靜下來，因此對經濟的負面影響可能會持續一段時間。

有見及此，他認為，在微觀層面上，政府採取撐企業、保就業及惠及民生的措施之餘，還需在宏觀經濟層面上，有適當的應對策略。

在金融方面，任志剛指出，當然要保持貨幣穩定，及金融體系結構健全，但由於聯繫匯率政策關係，調節貨幣環境的空間極之有限。所以，現時宏觀經濟政策要多着墨於財政措施方面，總體目標應該採取擴張性的財政姿態去刺激經濟。

大額財政盈餘 拖經濟後腿

他解釋，在過去一段長時間，政府的財政姿態因屢有大額盈餘出現，存在拖經濟後腿的作用，例如在2008-09至2018-19的10年，財政盈餘平均為生產總值的3%。在現時情況下，作出對經濟有擴張效用的赤字預算是必要的。一個國際認可的赤字預算審慎水平，是約為本地生產總值的2%至3%。換句話說，以現時香港本地生產總值約30,000億元計算，可審慎地作出600至900億元的赤字預算。

他表示，相對來說，儘管2019至20財政年度出現赤字的機會已頗高，但行政長官昨日公布惠及民生的10項措施，預計要用100億元，應該仍是香港財政狀況可以負擔的。

不過，任志剛強調，需要小心的是，不要讓政府經常性開支增長太快，以防止在經常帳目上出現赤字，和過度依賴非經常收入，例如賣地收入，來應付經常開支，令公共財政出現結構性問題。