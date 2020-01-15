螞蟻金服伙阿里4月首辦「外灘大會」　集中探討全球金融科技發展

螞蟻金服宣布，為期三天的金融科技盛會「外灘大會」（INCLUSION Fintech Conference），將於4月底在上海舉行，旨在匯聚全球金融科技力量，暢想一個更具包容性、更綠色兼可持續發展的未來世界。

首屆外灘大會將於4月23至25日在全球金融科技中心上海舉行，由支付寶、螞蟻金服與阿里巴巴集團共同主辦。 預料大會將有近30,000名來自世界各地的參與者，有望成為全球最大的金融科技（Fintech）會議之一。

據悉，大會主講嘉賓均為全球金融科技界的行業翹楚或意見領袖，包括企業家、經濟學家以及來自金融機構、科技公司、研究機構等不同領域的專家。 他們將齊聚上海，集中探討未來影響全球金融科技發展的基本問題，比如如何讓金融變得更加普惠，提升商業多樣化程度及提升城市效率等等。

3天大會共舉辦逾百場分論壇

螞蟻金服國際事業群總裁道格拉斯．費根（Douglas Feagin）表示，螞蟻金服很高興能在上海主辦首屆外灘大會。 通過大會，希望能加深與行業的聯繫，激發區塊鏈、物聯網和人工智慧等技術創新領域的思想碰撞，相互啟迪，這將有助於推動全球在數碼經濟領域中更廣泛的合作。

大會3天期間，將舉辦逾100場分論壇，議題涵蓋全球數碼經濟、數碼金融、創新技術、商業與城市、可持續發展等。 除論壇外，大會還將設立特展，集中展示中國乃至全球金融科技的創新和數碼生活趨勢。