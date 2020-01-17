中國人均GDP首次突破1萬美元　仍不及香港四分一　落後於毛里裘斯

中國官方最新數據顯示，2019年中國國內生產總值（GDP）為99.0865萬億元人民幣，穩居世界第二位；人均GDP首次站上1萬美元的新台階。此前，全球人均GDP超過1萬美元的經濟體總人口近15億。中國人均GDP突破1萬美元，相當於人均GDP超過1萬美元的世界人口增了一倍。

按照聯合國目前的劃分標準，中國仍處於中等偏上收入國家的水平，只是中國人均GDP離世界平均水平更近了。1980年，中國人均GDP約300美元，相當於世界平均水平的12.3%；2019年，按照現價美元估算，中國人均GDP大致相當於世界平均水平的90%。

部份國家的人均GDP，除中國為最新估算外，其他均為2018年數字。(資料來源：世界銀行)

穩居世界經濟增長第一引擎

自2006年以來，中國穩居世界經濟增長的第一引擎。2018年，中國對世界經濟增長的貢獻率為27.5%，比1978年提高24.4個百分點。

中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長許偉表示，人均GDP突破1萬美元，意味着中國的經濟規模更大，塑造更有利於中國的國際發展環境的能力增強，中國作為世界第二大經濟體地位更加鞏固。約14億人口的巨大國內市場，也為世界各國拓展商機提供了重要機遇。