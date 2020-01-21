【中午收市】港股半日跌近660點　友邦挫逾3%失守82元

撰文：張偉倫
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負面消息接踵而至，直接打擊投資者信心。一方面武漢新型肺炎疫情惡化，另一方面穆迪將香港政府信貸評級下調至Aa3。有關消息拖累港股低開346點後，跌幅持續擴大至680點，低見28115點。其中重磅股友邦保險（1299）更跌逾3%，失守82元。
恒生指數中午收市報28136點，跌659點；國企指數中午收市報11062點，跌269點，成交額為683.44億元。
保險股今日表現疲弱，中國人壽（2628）跌4.7%，昨日曾創新高的中國平安（2318）跌2.8%，中午收市報95.85元，新華保險（1336）跌5.8%。友邦中午收市報81.9元，跌3.4%。
地產股下挫 恒隆跌3.5%
地產股亦受壓，恒隆地產（0101）跌3.5%，中午收市報18.42元，九龍倉置業（1997）跌3.3%，中午收市報46.45元，希慎興業（0014）跌3.6%，中午收市報30.7元。
濠賭股續受壓，銀河娛樂（0027）跌3.5%，中午收市報56.8元，金沙中國（1928）跌2.5%，中午收市報41.3元，永利澳門（1128）跌4.4%，中午收市報18.7元。
小米大跌3.6%
科技股方面，遭主席馬化騰沽貨的騰訊控股（0700），跌2.8%，中午收市報385元，阿里巴巴（9988）跌1.5%，中午收市報217元，小米集團（1810）跌3.6%，中午收市報12.82元，美團點評（3690）跌3.6%，中午收市報106.6元。
醫藥股先升後回，白雲山（0874）跌1%，中午收市報28.45元，東陽光藥（1558）跌3.9%，中午收市報47.7元，中國生物製藥（1177）跌1.6%，中午收市報12.12元。