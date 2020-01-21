希瑪眼科擬年底前於內地增設4間醫院

希瑪眼科（3309）宣布，將在今年年底前把醫院數目由5間增至9間，新增的4間醫院分別位於廣州、惠州、珠海及深圳寶安，主席、行政總裁兼執行董事林順潮表示，粵港澳大灣區是公司業務重中之重，而上海位處長三角，亦是中國交通樞紐，故將加大力度發展深圳及上海，下一站是中部城市—成都，其後就會選擇性地進駐某些地區，希望把公司做大做強，而並非注重數量。

希瑪眼科昨日斥3,887.5萬元收購研究流感疫苗公司Avalon Global的5%股份，一半以現金支付，另一半以希瑪股份支付。林順潮說公司入股5%屬牛刀小試，是審慎的做法，因有一半是以股票支付，故公司沒太多資金壓力，手上仍有1億至2億多元現金。隨著公司上市後做大做強，還有很多項目在考慮，不排除未來會再有集資需要。

林順潮（圖右）指出，旗下眼科醫院走高端路線。（鄺月婷攝）

對於會否收購或自營醫院，林順潮坦言關鍵是在那裡辦醫院會不會有市場，如決定收購醫院，需要考慮醫院面積及位置，醫院面積太小將限制擴張規模；公司會以自身負擔能力、城市人口數量、交通、眼科需要、政府支持、成本等因素考慮會否進攻該城市。而旗下醫院團隊均由國際專家、香港醫生及當地醫生組成，走中高端路線。

對武漢肺炎疫情較樂觀

內地爆發武漢肺炎疫情，林順潮稱公司會緊密留意新冠狀病毒發展情況，經沙士一疫，內地已加強了防控措施，相信內地政府會全力以赴應對疫情。除了內地疫情肆虐，經濟下行亦將影響公司業務發展，公司會小心審視國際、香港及內地形勢，但因該病毒不是全新病毒，為沙士的變種，故對疫情仍較樂觀。