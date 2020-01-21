本港全年平均通脹3%　政府發言人：密切留意對低收入人士影響

政府統計處今日（21日）公布2019年12月份的消費物價指數，按年上升2.9%，較2019年11月3%升幅有所放緩。統計處指，主要是由於本地交通費用和外出用膳費用升幅收窄所致。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2019年12月綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）亦為2.9%，與11月相若。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2019年12月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至2019年11月止的三個月的相應升幅相同；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

2019年12月份的消費物價指數，按年上升2.9%，較上月放緩。（資料圖片）

近3個月平均每月通脹0.1%

統計處指，期內甲類、乙類及丙類消費物價指數按年升幅分別為3.4%、2.9%及2.5%，而2019年11月份的相應升幅則分別為3.5%、2.9%及2.5%；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，期內甲類、乙類及丙類消費物價指數按年升幅分別為3.5%、2.7%及2.4%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，期內價格錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳），上升13.8%、雜項物品上升3.4%、住屋上升3%、外出用膳上升2%、雜項服務升1.6%和交通升1.6%。

相反，期內錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌6.6%、衣履跌3.1%、耐用物品下跌2.2%和煙酒跌1.3%。

2019年12月消費物價指數主要組成項目價格壓力輕微，僅新鮮豬肉價格高企，導致食品通脹顯著。（資料圖片）

食品通脹13.8% 新鮮豬肉價格高企

政府發言人表示，2019年12月份的基本消費物價通脹率維持穩定在2.9%，指數主要組成項目承受的價格壓力維持輕微或溫和，但食品通脹因新鮮豬肉價格高企而仍然顯著。2019年全年合計，基本消費物價通脹率平均為3%。

展望將來，進口通脹輕微及本地經濟狀況疲弱應有助整體通脹壓力在短期內得以受控，政府表示會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。