多家主要央行聯手研究發行數字貨幣　惟聯儲局缺席

英國央行及歐洲央行1月22日表示，多家主要央行正在研究發行自家數字貨幣的可能性。目前各界對於貨幣的未來以及誰用有掌控權的相關討論日趨熱烈。

《路透》報道，多家銀行指出，英國、歐元區、日本、瑞典及瑞士將在一個新成立小組共享經驗，這個小組將由前歐洲央行執委科爾擔任負責人，國際清算銀行（BIS）提供協助。

「這個小組將評估...經濟面、運作層面、技術設計層面的各種選擇，包括跨境可運作性；以及分享新崛起技術的知識，」英國及歐洲央行在一篇聲明中表示。

美國聯邦儲備委員會未出現在小組名單上，格外引人矚目。

人行在研發央行數字貨幣領先

全球各國央行已加快步伐考慮發行自己的數字貨幣，也被稱為CBDC。Facebook計劃推出其Libra加密貨幣，加劇了人們對未來幾十年各國政府是否能繼續管控貨幣的疑問。

在全球主要央行中，人民銀行已成為研發央行數字貨幣的領跑者，儘管該項目的細節仍相當有限。

不過，費城聯邦儲備銀行總裁哈克（Patrick Harker）在此前一個月曾表示，包括美聯儲在內的各國央行將開始發行數字貨幣是「不可避免的」。

在美國，美聯儲主席鮑威爾（Jay Powell）2019年11月曾表示，美聯儲正在關注有關數字貨幣的辯論，但並未積極考慮推出自己的數字貨幣，因還存在大量法律、監管和操作問題。