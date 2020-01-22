友邦稱「扣稅三寶」市場反應理想　1至3月或迎投保高峰期

稅季臨近，今年適逢自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP）及強積金可扣稅自願性供款（TVC）納入扣稅項目，可望為打工仔的「綠色炸彈」減減磅。

友邦（AIA，1299）表示，上述「扣稅三寶」的市場反應理想，預料隨着交稅季節趨近，相關產品有望迎來投保高峰期。

六成TVC客年供款逾6萬元

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡出席活動時表示，客戶對公司旗下「扣稅三寶」產品反應正面。截至去年底，公司的TVC客戶中，約八成客戶為介乎30至59歲的準退休一族，有六成的供款額超越每年6萬元。

至於自願醫保，她透露客戶中有七成為年齡介乎30至54歲，其中年輕客戶大部分均選購靈活計劃；合資格延期年金的客戶中，有八成為30至54歲客戶。

根據友邦進行之市場調查，雖有逾半受訪者認同「扣稅三寶」吸引，但僅得一成人有購買。友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理謝佩蘭估計，部分港人「心動不行動」的原因是稅季未到，預料交稅時節臨近將帶動銷情，有關產品或於1至3月迎來投保高峰期。

調查稱港人退休儲備缺口逾200萬

友邦同時發表「理想退休生活調查」結果，發現66%的在職港人退休儲備不足，缺口高達201萬元，為歷次調查中最高。

調查顯示，受訪者期望退休儲備的中位數為339萬元，理想退休年齡為61歲，但每月撥作退休計劃之用的金額較上期調減少8%，至5,289元；46%未有明確的退休投資或儲蓄計劃，18至24歲的受訪者中，更有高達69%未有相關計劃。