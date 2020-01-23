今年外資流入中國規模料達3500億元人民幣

2020年1月初北向資金歷史淨流入突破1萬億元（人民幣‧下同），有分析認為，全球資產配置將推動資金持續流入中國，預計2020年將有約3,500億元增量資金繼續流入中國。

《證券日報》報道，2019年資本市場對外開放駛入「快車道」，MSCI、富時羅素、標普道瓊斯國際三大指數紛紛將A股納入並不斷提升A股權重；QFII、RQFII制度規則持續優化；滬倫通正式開通等等，使得外資大舉進入中國，2020年1月初北向資金歷史淨流入突破1萬億元。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，資本市場對外開放將使中國國內競爭格局和資產定價兩方面受到直接影響：首先，中國金融領域的開放勢必會使國內資本市場面臨更大的競爭壓力，良好的競爭格局會使國內金融監管和防風險預案機制更為完善，顯著降低潛在金融風險。

其次，外資的進入會伴隨着對A股價值的重估，行業龍頭的估值水平有望向國際靠攏。金融市場定價日趨合理將使價值投資的權重不斷抬升，短期投機套利行為將得到有效遏制，資本市場運行將更為平穩。長遠來看，資本市場雙向開放程度將進一步擴大，國內資本市場與國際市場的聯動將日益增強，境外機構資金將不斷流入。

人民幣資產獲外資青睞。（Reuters）

值得關注的是，中國財經平台東方財富網顯示，截至1月22日，近一月北向資金淨流入608.49億元。蘇寧金融研究院特約研究員何南野表示，1月份，北向資金淨流入明顯增加有三方面原因：一是近期中國國內經濟起步回暖，活力逐步提升，公司業績觸底反彈，助推資本市場呈現走牛迹象；二是中國貨幣政策呈現穩健偏寬鬆的迹象，2020年以來具有進一步降息降準的空間，利好股票等資產價格上漲；三是人民幣趨勢性升值，也吸引境外資本不斷加速流入中國。

料今年外資加快流入

談及2020年外資流入的趨勢，章俊認為，有兩方面，首先，中國國內資本市場與國際市場的聯動性將日益增強。中國金融市場開放度的提高使海外投資者無法忽視中國市場的重要性，隨着全球經濟出現復甦徵兆，中國以其自身的逆周期政策紅利對全球投資者產生更強的吸引力，國內行業龍頭的估值水平有望向國際靠攏，外資流入速度將繼續加快。

「其次，外資長期流入趨勢不改，資金偏好重點圍繞高成長和高確定性標的。預計2020年外資機構更加偏好價值投資，高盈利、低估值等具備較強確定性的個股將持續被外資投資者看好，全球資產配置的規模效應將助推A股表現。」章俊如是說。

章俊還指出，隨着資本市場對外開放的進一步擴大，考慮到中國逆周期政策已初見成效，全球資產配置將推動資金持續流入中國，預計2020年將有約500億美元增量資金繼續流入中國。