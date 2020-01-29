【中午收市】港股半日挫660點　兩大重磅金融股捱沽

撰文：張偉倫
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武漢肺炎疫情持續惡化，震散投資者信心，歐﹑美﹑日股市在港股農曆新年假期休市期間均大跌，拖累港股在鼠年首個交易日紅盤低開848點，其後跌幅略為收窄，仍超過600點，兩大重磅金融股友邦保險（1299）及滙豐控股（0005）跌幅均逾1.5%。
恒生指數中午收市報27289點，跌660點；國企指數中午收市報10650點，跌326點，成交額為683.32億元。
今早共有200間上市公司股價見52周新低。
恒隆地產跌5.8%
除了兩大重磅金融股外，與零售消費相關的上市公司股價明顯受壓。恒隆地產（0101）跌5.8%，中午收市報16.94元，九龍倉置業（1997）跌4%，中午收市報42.58元，領展房產基金（0823）跌1.8%，中午收市報80.15元，希慎興業（0014）跌1.8%，中午收市報29.65元。
莎莎國際（0178）跌8.5%，中午收市報1.51元，周大福（1929）跌8.1%，中午收市報7.15元，周生生（0116）跌4.7%，中午收市報9.53元，太興集團（6811）跌10.1%，中午收市報1.42元。
旅遊相關股同樣捱沽，東方航空（0670）跌4.2%，中午收市報3.63元，中國國航（0753）跌3%，中午收市報6.52元，富豪國際（0078）跌4.9%，中午收市報4.04元。
濠賭股及內地金融股皆跌
濠賭股方面，銀河娛樂（0027）跌4.7%，中午收市報53.4元，金沙中國（1928）跌5.7%，中午收市報38.95元。
內地金融股方面，建設銀行（0939）跌3.6%，中午收市報6.2元，中國太保（2601）跌3.8%，中午收市報27.5元。