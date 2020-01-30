金沙中國上季多賺1成　經調整EBITDA增3%至8.11億美元

金沙中國（1928）公布第四季業績，根據美國公認會計原則，經調整物業EBITDA為8.11億元（美元‧下同），按年增長3%。

期內收益淨額按年跌0.4%至22.40億元，淨收入升10.3%至5.13億元；全年收益為88.1億元，淨收入為20.4億美元，分別升1.6%及7.4%。

以金沙旗下各賭場的經調整物業EBITDA計，第四季澳門威尼斯人升3.7%至3.68億元，金沙城中心跌7.2%至1.8億元，澳門巴黎人跌7.6%至1.22億元，澳門百利宮則升59.4%至1.02億元。

冠狀病毒為前所未嚴重

金沙中國表示，季內整體澳門市場的博彩收益總額減少8%，澳門貴賓業務收益減少，而中場市場持續穩定增長。由於中場博彩桌及角子機數目增加，中場博彩收益較按年增長3%，零售額則較按年增長11%。

集團主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，冠狀病毒目前的狀況是前所未有的嚴重，政府指訪澳人數按年大幅下跌，影響所有業務板塊。公司將竭盡所能支持澳門及中國政府，團隊正與澳門相關的醫療保健及公共安全部門協商，並實施嚴謹的程序及保護措施。

此外金沙中國母公司LVS，第四季經調整物業EBITDA為13.9億元，按年增長9%，全年EBITDA為53.9億元。