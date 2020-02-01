吳光正辦公室︰可疑網站稱與吳光正有關連純屬虛構　已就事件報警

吳光正辦公室﹙「辦公室」﹚呼籲本地及海外民眾對一個名為“PWPhilanthropies” 的可疑組織，及其以 https://www.pwphilanthropies.org/ 為域名的網站提高警惕。

辦公室指，該網站內多次提及與Mr Peter Woo Kwong Ching (“Mr Woo”; 吳光正)之關連純屬虛構，並均與吳氏﹙吳光正﹚無關。網站又訛稱(一)吳氏在2013年6月成立了一個非牟利基金會支援涵蓋性侵、家暴及虐兒等範疇的多個慈善項目；(二)並稱基金會的資產達2.73億元。當中一位自稱 William Wang 的人士 (電郵地址: william@pwphilanthropies.org) 偽冒是吳氏及 PW Philanthropies 的法律顧問，更稱將舉行慈善晚宴，邀得國家政要商賢出席其舉辦之研討會，從而向公眾募捐，動機極為可疑。

辦公室嚴正澄清，PW Philanthropies並非如該網站所稱由吳氏成立，吳氏亦從未授權成立該組織，對該組織毫不知情，又指吳氏與該網站並無任何連繫，其內容從未獲吳氏授權，與吳氏或他的公司也完全沒有任何關聯。

辦公室亦已就此欺詐事件向警方舉報，吳氏亦會考慮向涉案人士採取法律行動。同時，對於該組織向任何人作出任何合作提案或建議並從中獲得有關捐款，吳氏概不負責。