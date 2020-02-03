A股今天復市　四大證券報發文力挺　呼籲共克時艱

內地A股農曆新年假期後復市，市場料受疫情影響，A股會出現大跌。內地四大證券報今天不約而同發文，力挺A股。

上海證券報頭版評論為《金融舉措加碼 堅定市場信心》，表示從2月1日14時到2月2日15時，短短一天，金融領域打贏疫情防控阻擊戰的舉措接連出台。「30條+3000億元+1.2萬億元」，這樣的舉措有力且務實，為金融市場注入了信心，為打贏疫情防控阻擊戰提供了金融保障，有力維護了經濟穩定發展大局！

中國證券報頭版評論為《共克時艱 春日在前》指，疫情防控是當前最緊迫、最重要的任務。自疫情防控阻擊戰打響以來，超常規防控舉措接連出台，聯防聯控機制晝夜運轉，眾志成城、共克時艱的力量不斷凝聚。「當下，我們心懷希望，向著春天。苦難，必將也終將過去。」

證券日報頭版評論為《中國股市 風物長宜放眼量》，指在打好疫情阻擊戰過程中，維護金融市場有效性和資本市場穩定運行十分重要。股市開市是經濟體系正常運行的重要風向標。此次疫情給我們的內地生產生活帶來不小的影響，這必然在資本市場上得到反映。面對市場波動，一要繼續堅持市場化改革方向，該由市場決定的由市場決定；二要按照既定的改革思路，加強制度建設，進一步完善監管，不斷提升市場主體質量，提高資本市場服務實體經濟的能力。

證券時報：共克時艱 穩定市場

證券時報文章表示，疫情對於當前的中國經濟無疑是一個意外的衝擊。從過往經驗看，疫情對中國經濟活動和資本市場的影響是暫時的，疫情過後，經濟運行會較快地回到原有的軌道上來。國難當前，更應風物長宜放眼量，同舟共濟，共克時艱。