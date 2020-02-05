【中午收市】港股續反彈　科技股及手機設備股領軍　國泰彈逾5%

撰文：張偉倫
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港股繼續出現反彈。在美股上揚帶動，今早大市高開134點，其後曾掉頭向下，之後再重拾升勢，其中科技股表現出色，成為大市上升動力。
恒生指數中午收市報26814點，升138點；國企指數中午收市報10519點，升84點，成交額為751.88億元。
科技股續獲投資者追捧，騰訊控股（0700）升0.3%，中午收市報394.2元，阿里巴巴（9988）升1.7%，中午收市報216.8元，美團點評（3690）則逆市跌0.1%，中午收市報100.9元。
瑞聱彈升3.7%
手機設備股亦上揚，瑞聲科技（2018）升3.7%，中午收市報59.5元，舜宇光學（2382）升1%，中午收市報136元，信利國際（0732）跌1.9%，中午收市報1.06元。
國泰航空（0293）昨日宣布將會逐步削減往來中港的航班，最多減90%，國泰中午收市報10.44元，升5.6%，中國國航（0753）升3.1%，中午收市報6.63元，東方航空（0670）升2.3%，中午收市報3.56元，南方航空（1055）升2.6%，中午收市報4.42元。
醫藥股亦獲得投資者垂青，石藥集團（1093）升3.6%，中午收市報19元，中國生物製藥（1177）升0.4%，中午收市報11.12元，金斯瑞生物科技（1548）升0.9%，中午收市報18.92元。