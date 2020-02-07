大新及建行亞洲等多間銀行　調整營業時間

大新銀行宣佈，鑑於新型冠狀病毒疫情發展和更好保障客戶和員工的健康利益，將暫時維持以下更改全線分行的營業時間直至另行通知。星期六營業時間會改為上午10時至下午1時，星期一至五營業時間會改為上午10時至下午3時。

公司上周指，會密切監察所有員工的健康狀況，並確保為客戶及員工提供健康的分行及辦公室環境。建議客戶如需處理賬戶事宜,可使用電話理財服務、網上及流動理財服務，或致電客戶服務熱線 2828 8000 查詢。

建行﹕下周一起15間分行暫停營業

建行（亞洲）部分行行及小企業及個人信貸中心，暫時調整營業時間，直至另行通告。

周一至周五營業時間為上午9時至下午3時，周六營業時間為上午9時至下午3時。

該行又指出，下周一起有15家分行及位於觀塘及荃灣小企業及個人信貸中心暫停營業，直至另行公告。

富邦下周一至五 營業時間至下午3時

富邦銀行（香港）宣布，為保障員工及客戶的健康及安全，將暫時更改分行營業時間，於2月10至14日，營業時間為上午9時至下午3時。

2月15日恢復正常時間，為上午9時下午12時30分。

旗下5間分行包括上環分行﹑柴環分行﹑佐敦分行﹑長沙灣分行及麗晶花園分行，已由2月6日至15日暫停營業。

集友銀行指出，在星期一至五，香港全線分行網點營業時間維持上午9時至下午3時，直至另行通知，星期六營業時間維持上午9時至下午1時。