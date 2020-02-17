【疫市奇招】恒大「恒房通」網上賣樓　3日鎖定近600億銷售

據內地媒體報道，恒大集團（3333）副總裁劉雪飛於恒大集團全面實施網上銷售的新聞發布會上表示，由上周四起一連三日，買家於旗下賣房App「恒房通」認購47,500套，總值約580億元（人民幣，下同），其中全國600多個樓盤均有認購，銷售量最高的樓盤認購870套，並預計未來幾日恒大網上認購量將超過10萬套。

上周四恒大集團宣布，即日起至2月29日，買家只需在「恒房通」平台線上繳納5,000元定金並簽署《商品房網上認購書》即可預定房源，並承諾購房者會以最低價購買到房產。

除此以外，購房者簽署《商品房買賣合同》及《無理由退房協議書》後，至辦理入住手續期間，可享有無理由退房權利；另外至5月10日，購房者享有最低價購房權益，如購買樓盤價格下調，可獲補差價。

推薦買樓可獲1%佣金

劉雪飛表示，若然網上認購最終有70%實際轉換，意味銷售共7萬套住宅，合約金額約有600多億元。而恒大早前宣布在2月10日至2月29日期間，凡是註冊過恒房通平台的用戶自薦或者推薦的客戶中如有成交，成交即可獲得房屋成交總額1%的佣金獎勵。故此劉雪飛指，若推薦金額達到300多億元，恒大將發放3億元佣金，並額外獎勵3.5億元給網上認購的買家。

劉雪飛透露，目前「恒房通」已有1,000多萬名用戶，單計上周四起三天共新增300萬名用戶。她表焉，未來「恒房通」用戶或會破億，不排除利用平台銷售其他房地產公司的樓盤和汽車。