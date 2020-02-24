復星管理層大執位　郭廣昌否認退居二綫︰旨在提升產業運營水平

復星國際（0656）昨日﹙23日﹚召開了投資者與分析師電話會議。會上，復星國際董事長郭廣昌携新任聯席董事長汪群斌，聯席CEO陳啓宇、徐曉亮，CFO龔平、CHO潘東輝等，就管理層分工調整和合夥人輪崗等話題回應關切，並闡述公司聚焦家庭消費產業的戰略。

郭廣昌表示，他與新任復星國際聯席董事長汪群斌都不存在「退居二綫」的問題，而是互為A、B角。聯席CEO的崗位也是如此，「這次你主力，我就做替補；下次我主力，你就做替補」。

郭廣昌又指，這樣就確保了公司每一個崗位都隨時處於一種能踢球的戰時狀態，而復星核心管理層保持穩定，分工調整是進一步提升公司决策和管理水平。

復星國際聯席董事長汪群斌表示，復星國際現在的戰略重心是深度的產業運營。要實現這一定位，公司需要聚焦核心戰略。本次組織變陣的背景是為了更好地落實戰略聚焦、區域聚焦、產業聚焦、投資聚焦，强化產業運營，實現成為一家科創驅動的家庭消費產業集團的目標。作為聯席董事長，汪群斌未來將協助郭廣昌加强公司的頂層設計、戰略制制、團隊發展，更好地推動復星全球業務穩定發展。

作為新任公司聯席CEO，陳啓宇與徐曉亮將全面接手公司日常的業務經營和管理，承擔更大的責任。

陳啓宇表示，未來圍繞深度的產業運營，公司要營銷驅動，創新研發驅動，再以BD和投資手段進行完善和補充，最後通過高效能的供應鏈和智能中台的支撑，實現業務的强勢推進。

徐曉亮表示，新崗位加大了管理的深度和寬度，聯席CEO同樣按照CEO標準來要求，對A、B角工作都要有全景的深入了解，才能更好地協同和相互補位。