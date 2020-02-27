【新冠肺炎】續蘋果後　微軟發佈業績預警

微軟於美股收市後發業績預警，稱疫情將造成該公司Windows等業務將無法達到此前給出的收入指引。

微軟於聲明表示：「儘管我們看到強勁的Windows需求符合預期，但供應鏈正以比二季度財報電話時的預期更慢的速度恢復正常運營。由於Windows OEM和Surface受到的負面影響比以前預期的要大，因此，我們預計2020財年第三季度More Personal Computing部門不會達到此前的指引。第三季度指引的所有其他部分均保持不變。」

2017年11月3日，微軟聯合創始人兼慈善家比爾蓋茨（Bill Gates）在中南海。 （AFP）

蘋果此前宣布，由於受到疫情的影響，預計不會達到此前季度營收預期。惠普曾表示，企業對Windows 10的更新可能會推遲到未來幾個季度。惠普是Windows PC的最大銷售商之一。

微軟對第三財季上述部門的營收指引在107.5億美元至111.5億美元之間，範圍較往年更寬。該公司表示，其第三財季的其他指引仍然有效。

第二財季，More Personal Computing部門約佔微軟總收入的36%、營業收入的30%。除Windows外，該部門還包括Surface、PC配件、遊戲、搜索和MSN廣告。

在微軟宣布這一消息後，微軟股價盤後大跌2%。英特爾盤後下跌1%，該公司的芯片安裝在Windows PC中。 戴爾下跌1%。