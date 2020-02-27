南韓央行降當地全年增長預測至2%

武漢肺炎疫情蔓延，疊加生育率再創歷史新低等因素影響，韓國央行宣布維持基準利率在1.25%不變。

韓國央行在其官網宣布維持基準利率在1.25%不變，此前市場預期該央行或會降息25個基點。

根據貨幣政策會議紀要，韓國央行貨幣政策委員會委員認為，當前全球貿易形勢低迷、經濟增速放慢，金融市場動盪加劇。展望未來，該央行認為，全球突發公共衛生事件、地緣政治以及貿易保護主義等都將是影響全球經濟增長和金融市場穩定的風險因素。

韓國已是疫情病例人數上升最快的國家之一。（Reuters）

就韓國國內經濟而言，該國央行貨幣政策委員會委員注意到，目前韓國經濟增速已經減弱，突發公共衛生事件致該國消費支出收縮、出口放緩、基建投資減少。該央行將2020年韓國GDP增速預期降為2%，低於此前預期的2.3%。

另一方面，韓國統計局2月26日發佈數據，顯示韓國2019年總和生育率呈現歷史最低水平，每名女性平均生育0.92名子女，比2018年的平均數0.98進一步降低。

韓聯社報道稱，韓國連續兩年總和生育率低於1，顯示韓國人口持續減少趨勢；韓國目前是經濟合作與發展組織（OECD）成員中唯一總和生育率不足1的經濟體。

韓國政府自2006年以來已經投入185萬億韓圜（約合1,520億美元）鼓勵生育，但數據表明政府措施沒能扭轉人口下降趨勢。根據韓聯社的說法，生育率下降的主要原因是韓國經濟增長緩慢，年輕一代面臨就業壓力，因而逃避戀愛、婚育；另外還有私立教育費用和房價高漲、育兒女性難找工作等因素。專家建議，韓國政府採取的政策需要致力於改變韓國的社會和文化結構，才能切實提高生育率。