景順：現時為入市時機　投資者應準備吸納

新型冠狀病毒肺炎令環球股市急瀉，美股更迎來史上最急的跌市。景順發表最新評論，指新型冠狀病毒對經濟增長產生重大負面影響，預期風險持續到今年次季，甚至更長的時間，但認為目前是入市時機。

景順指，對經濟增長的影響程度取決於疫情蔓延及受控時間，以及各國的應對政策，相信美國經濟條件正面，能夠以V形復甦。

中國方面，景順認為初步迹象顯示中國最壞的時刻已經過去，疫情蔓延不再處於愈趨嚴重的階段，而且中央正在恢復湖北以外地區的經濟秩序，中國不少地區逐步回復正常活動。該行料中國股票最先錄得盈利反彈，鑑於其他主要股市仍處於疫情蔓延上升週期中，需要更長的時間才能有盈利反彈。

景順預期，大多數主要經濟體將會採取適當的應對政策，已發展國家可能以調整貨幣政策來應對，其中美國聯儲局主席鮑威爾上周五發表聲明，保證聯儲局可隨時準備採取行動，並在需要時提供寬鬆的貨幣政策。

料內地企業最先錄盈利反彈

該行建議投資者應繼續偏好風險資產，尤其是股票，但要確保投資多元化，當中認為中國市場可能最先錄得盈利反彈，另外亦推薦已發展市場中波動性較低及股息較高的股票，或能夠帶來收益的風險資產。

該行強調，不會稱現時的環境為低迷，反而視之為入市的時機，投資者應作好準備從中吸納。