美聯儲褐皮書48次提到冠狀病毒　拜登大勝道指飆升千點

道指飆升1173點，重新站上27000點關口。一些分析師認為，美股上漲皆應歸功於美國民主黨競選人、前副總統拜登（Joseph Robinette Biden）在總統候選人初選期間的重大勝利。

道指收升1173.45點，報27090.86點；納指升334.00點，報9018.09點；標普500指數升126.75點，報3130.12點。

美國新冠肺炎疫情病例也在上升。圖為，在柯克蘭生命護理中心，醫護人員正準備將一位躺在擔架上的病人轉移到救護車上。（Reuters）

醫藥板塊領漲，道指成分股美國聯合健康集團飆升10.72%，輝瑞製藥大漲6.12%，強生公司收高5.82%，沃爾格林聯合博姿集團收盤上漲5.57%。

消息面上，美聯儲（Fed）3月3日緊急降息救市提振了市場信心。美聯儲褐皮書認為有迹象表明，升級的冠狀病毒疫情已經開始影響美國的商業情緒，儘管在過去幾周美國經濟以緩和到温和的速度增長。報告稱：「冠狀病毒對美國的旅行和旅遊業產生了負面影響。冠狀病毒導致了一些供應鏈的延誤，一些地區表示生產商擔心未來幾周會進一步受到干擾。」該報告提到冠狀病毒的次數達到48次。

此外，美眾議院通過83億美元撥款法案以協助抗擊新冠肺炎病毒疫情。

另一個讓市場波動的消息是，美國民主黨競選人拜登在總統候選人初選中贏得大勝。在美國大選初選的「超級星期二」，拜登成為民主黨內初選的大贏家，他拿下14個州當中的9個州的選票，其中包括第二大票倉得克薩斯州。

民主黨初選共有3,979張選票，獲得超半數（1,991張）選票就可贏得初選。「超級星期二」當天有14個州同一天舉行投票，共1,375張選票，包括票數最多的加利福尼亞州和得克薩斯州。從歷史上看，誰贏得「超級星期二」，基本就贏下了初選。

市場認為，拜登一連串的勝利削弱了伯尼-桑德斯（Bernie Sanders）的勢頭，而桑德斯被華爾街視為對市場極其不利的候選人。CNN稱，若桑德斯最終入主白宮，華爾街將迎來最可怕的政治夢魘。