【中午收市】港股反彈半日揚307點　滙控隨大市回升

撰文：張偉倫
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美﹑加兩國央行接連減息，加上美國前副總統拜登在民主黨超級星期二初黨具優勢，帶動今早港股高開126點，其後升幅擴大並收復26500點，半日升幅逾300點，重磅股滙豐控股（0005）洗頹風反彈。
恒生指數中午收市報26529點，升307點；國企指數中午收市報10633點，升111點，成交額為631.3億元。
銀行股今日普遍上揚，滙控中午收市報51.7元，升0.7%，東亞銀行（0023）獲花旗唱好，半日飆14.2%，中午收市報19.7元，恒生銀行（0011）升0.5%，中午收市報150元，大新銀行（2356）升1.4%，中午收市報9.52元。
公用股獲投資者追捧，中電控股（0002）升2.3%，中午收市報83.75元，中華煤氣（0003）升1.7%，中午收市報15.28元，電能實業（0006）升2%，中午收市報56.4元。
騰訊重上400元
地產股上揚，恒基地產（0012）升1.4%，中午收市報36.55元，新鴻基地產（0016）升1.3%，中午收市報112.2元，新世界發展（0017）升0.8%，中午收市報10.08元。
重磅股騰訊控股（0700）重上400元大關，中午收市報400.8元，升1.7%；阿里巴巴（9988）升1.6%，中午收市報205.4元。
零售股方面，周大福（1929）升6%，中午收市報7.07元，莎莎國際（0178）升1.4%，中午收市報1.49元。