世衛宣布疫情為「全球大流行」　拖累美股收市跌超過4%

英國央行突宣布，央行貨幣政策委員會成員一致通過將基準利率下調50個基點至0.25%，又推出新的中小企資助計劃（TFSME）讓銀行將額外資金借予中小企。

受惠英央行放水，歐洲股市早段造好，但升幅很快收窄，意大利股市更見倒跌。美股周二（10日）V彈，尾市升勢凌厲，道指從低位急抽逾1300點，接近以全日高位收市。然而，由於美國的新冠肺炎確診個案已突破1,000宗，再度困擾市場，市況波動。

【04:05】美股收市跌超過4%

美股3月11日的表現再次下滑。道指收市報23553.22點，跌1464.94點，跌幅5.86%。納指收市報7952.05點，跌392.20點，跌幅4.70%。標普500指數收市報2741.38點，跌140.85點，跌幅4.89%。

【04:00】「股神」巴菲特：不如2008年金融海嘯嚴重

巴菲特（Warren Buffett）周三（11日）受訪時，形容這場拋售「相當獨特」，稱近期股市急挫是由新冠肺炎疫情與油價暴跌造成，但情況並不像2008年金融海嘯或1987年股災那樣差，而2008年的股市表現令他覺得更加害怕。

【03:15】道指進入熊市

道指下跌逾1600點進入熊市，最新報23361點，跌1657點或6.62%。世衞宣布將新型冠狀病毒疫情列為全球大流行瘟疫，投資者對美國迅速採取財政刺激措施，以緩解疫情影響的期望有所降溫。

【03:10】道指跌幅擴大至6.5%

道指跌勢擴大，報23392點，跌1628點或6.5%。

【02:16】道指跌逾1300點

道指繼續下跌，報23647點，跌1370點或5.4%。

【01:35】歐洲股巿下跌

投資者密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情，英倫銀行緊急減息半厘，主要利率降至0.25%，歐洲股市早段曾升2.3%，惟收市倒跌，英國富時100指數收巿報5876點，下跌83點；法國CAC 40指數收巿報4610點，下跌26點；德國DAX指數收巿報10438點，下跌36點。

【00:35】世衛正式宣布疫情為全球大流行病

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月11日宣布，將疫情列為大流行（pandemic）級別。

【23:03】道指跌幅收窄

道指跌幅略為收窄，最新報24128點，跌889點，標準普爾指數跌2786點，跌95點或3.3%，納指跌255點或3.1%，最新報8088點。

【22:50】道指最新再挫千點

道指繼續下瀉，最多急插1020點，低見23997點，失守兩萬四關。

【22:45】波音股價挫一成

波音（BA）低開後跌幅持續擴大，最新股價挫一成，低見205.56元。

【22:35】道指跌幅擴大至3.7%

美股跌勢擴大，道指最新報24099點，跌918點或3.7%，標準普爾指數最新報2789點，跌92點或3.2%，納斯達克指數最新報8103點，跌240點或2.9%。

【22:10】道指挫逾700點 波音瀉7.3%

美股大跌，道指挫逾700點，多隻成份股下瀉，波音跌7.3%，蘋果跌2.9%，摩根大通跌2.8%。

電動車生產商Tesla則逆市上升0.6%。

【21:50】道指跌幅擴至800點

道指低開400點後，跌幅曾擴至856點或3.4%。

【21:40】恒指夜期跟上 收窄跌幅

美股開市前半小時， 恒指夜期一度挫136點，低水238點。美股開市後，夜期曾短暫倒升，最新報25071點，跌58點。

【21:30】美股三大指數齊低開

道瓊斯指數低開413點，報24604點，早段已跌逾700點

納斯達克指數開報8136，跌208點。

標普500指史開報2825點，跌56點，最新挫81點。

【20:43】道指期貨瀉逾600點

道指期貨仍維持逾600點跌幅，最新報24185點，跌664點，標普期貨最新報2785點，跌80點，納指期貨最新報8109點，跌222點。

【19:50】美股期貨持續偏軟

道指期貨跌幅逐步擴大至600點以上，挫2.5%；納指期貨亦跌200點或2.4%；標指期貨則插近80點或2.7%。

【18:30】恒指夜期曾倒跌23點

恒指夜期跟隨道期突挫，一度倒跌23點，低水125點。

【18:20】歐洲主要股市普遍向上

英國富時指數最新升0.9%；德國DAX指數升1.8%；法國CAC指數亦漲近1.9%；近期較為弱勢的意大利富時MIB指數亦有1%升幅。

美股三大指數期貨仍然報跌，道瓊斯指數期貨於本港下午1時45分曾挫722點，隨著英倫銀行突發宣布減息後，跌幅一度收窄至200點，最新跌400點左右或1.7%；納指及標指期貨則跌1.8%。