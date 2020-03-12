美股暴跌道指步入熊市　特朗普會晤華爾街高層商討刺激措施

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（3月11日）與華爾街銀行的高管們討論金融業對新冠肺炎（COVID-19）疫情的應對，以及疫情對於小企業、市場和經濟的影響。

路透社報道，與特朗普會晤的高層來自美國銀行、花旗、富國、高盛和摩根大通等大行。特朗普會後表示，雙方談及刺激經濟措施，各金融機構高管們也表示他們願意幫助企業以及消費者。

花旗銀行現任首席執行官考伯特（Michael Corbat）會後表示，近期股市因疫情出現大幅波動，但並不是一場金融風暴，與金融體系也無關，整個體系資金仍然充裕。

他補充稱：「我們希望提供流動性，我們希望向我們的小企業提供貸款，我們希望支持我們的消費者客戶。」

據美國政治媒體Politico報道，特朗普政府正在積極考慮援引《斯坦福法案》宣布疫情為「國家級災難」，此舉將釋放最多400億美元的特別經費。

美國參議院是否會通過政府經濟刺激計劃的不確定性，促使美國股市周三再度大跌。

3月11日，道指收市暴跌1464.94點，或5.86%，報23553.22點；納指跌392.20點，或4.70%，報7952.05點；標普500指數跌140.85點，或4.89%，報2741.38點。

美國政府目前正面臨巨大壓力，急需給市場恢復信心，特朗普和政府高官都承諾將盡快推出經濟刺激措施。