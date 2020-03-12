友邦去年香港新業務價值跌5%　下半年社會動盪使內地客群流失

友邦（1299）公布去年全年業績，純利66.48億美元，以實質匯率計算，按年升1.56倍。公司宣布派末期股息每股93.3仙，增加10%。全年股息總額為每股1.266元，上升11%（不包括2018年的特別股息）。

股東應佔國際財務報告準則稅後營運溢利的每股基本盈利，增加9%至2019年的47.67美仙。股東應佔國際財務報告準則純利的每股基本盈利包括股權及投資物業組合的市價變動，增加逾倍至2019年的55.21美仙。

按固定滙率計算，去年新業務價值41.54億美元，按年增6%，惟其中香港新業務價值則按年跌5%至16.21億美元。

去年稅後營運溢利為57.41億美元，按年升9%。內涵價值營運溢利86.85億美元，升6%。內涵價值營運回報為15.9%。

稅後營運溢利升9%

友邦指，在2019年，除香港外，亞洲經濟體繼續錄得穩健的增長。新業務價值於2019年增加6%至41.54億美元，乃由於中國內地及其他市場的非常強勁增長，大部分被香港的5%下滑所抵銷。香港下半年的社會動盪促使中國內地旅客客戶群的新業務價值大幅下跌，其與香港旅遊發展局所呈報的中國內地訪港旅客的下降大致一致。

友邦又指，踏入2020年首季，較低息環境及2019冠狀病毒病為公司業務所在的多個市場帶來利淡因素，預計短期內會造成短暫但顯著的影響。另提到，外遊限制加上社會大眾普遍不願意進行面對面會議，已對該集團第一季的新業務銷售造成顯著的影響。