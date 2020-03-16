疫情帶來較大衝擊　中國2月城鎮調查失業率達6.2%

據中國國家統計局公布1月至2月，中國城鎮新增就業108萬人，2月份中國城鎮調查失業率為6.2%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。 ​

數據顯示，中國主要就業人員群體25歲至59歲人口調查失業率為5.6%，低於全國城鎮調查失業率0.6個百分點；20歲至24歲大專及以上人員調查失業率也比1月份降低0.4個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為40.2小時，比1月份減少6.5小時。

統計數據顯示，2019年中國城鎮新增就業1,352萬人，2019年各月全國城鎮調查失業率保持在5%至5.3%之間。

稱疫情影響屬短暫及可控

中國國家統計局國民新聞發言人毛盛勇表示，新冠肺炎疫情給經濟運行帶來較大衝擊。但綜合看，疫情的影響是短期的、外在的，也是可控的。當前，疫情蔓延擴散勢頭已經得到基本遏制，防控形勢逐步向好。中國基本民生保障有力，社會大局保持穩定，經濟長期向好的基本面和內在向上的趨勢沒有改變。

同天公布的相關數據顯示，1月至2月，中國居民消費價格按年上漲5.3%；1月至2月民間投資按年下降26.4%；1月至2月工業增加值按年下降13.5%；1月至2月PPI按年下降0.2%。