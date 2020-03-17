【新冠肺炎】人民銀行指疫情無礙對外開放金融業進程

中國人民銀行副行長陳雨露在《中國金融》撰文，指擴大金融業對外開放是中國長期堅持的政策導向，開放的大門只會愈開愈大，不會受到疫情影響。他指新型冠狀病毒肺炎疫情並未影響既定的金融開放措施落地節奏，相關外資機構准入及法律修訂工作依然在有序進行，人行會繼續堅持市場化、法治化、國際化的原則，協同推進金融業開放、匯率形成機制改革和資本項目可兌換。

陳在文章中表示，近期發布的《關於進一步加快推進上海國際金融中心建設和金融支持長三角一體化發展的意見》中有11條涉及對外開放的措施，就是一次對接國際高標準規則，在更高水平上推進金融開放的充分體現。

文章指，金融業開放不必然意味着增加風險，近年來中國系統性風險的評估、防範、預警和金融風險處置機制以及金融監管體系不斷完善，金融監管制度逐步建立，宏觀審慎管理框架日益完備，抵禦金融風險的能力大幅增強，更重要是中國經濟長期向好，國家治理體系和治理能力不斷增強，這些都是有效維護金融安全的重要保障。

陳雨露：要更注重加強宏觀審慎管理

陳雨露在文章中承認，擴大金融業開放可能對監管提出新挑戰，這就需要更加注重加強宏觀審慎管理，盡快補齊監管制度短板，提高金融監管的專業性和有效性，建好各類「防火牆」，提高防範和化解重大風險的能力，使監管能力與開放水平相適應。在跨境資本流動方面，要繼續建立健全「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，堅持服務實體經濟與防範跨境資本流動風險並重，防範短期投機性資本大進大出。同時，還要加強跨境監管和處置合作，全面落實金融領域的關鍵國際標準和準則，降低跨境監管套利和風險跨境傳染，堅決維護好金融穩定和金融安全。