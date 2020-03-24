【持續更新】恒指全日升近千點　恒地倒升　ATM全線彈起

美國聯儲局表明會無限量購買國債，惟美國國會否決華府救市方案，美股續挫，道指跌582點或3.04%。市場關注亞股今日如何反應，《香港01》全程緊貼市況。

【16:18】港股全日彈升近千點

經過昨日暴瀉逾1,100點後，在武漢即將於下月8日解封的消息刺激下，港股今日出現大反彈，全日勁升近千點，收復絕大部份昨日跌幅。恒指收市報22663點，升967點；國指最新報9184點，升432點，成交額為1,378億元。

今日大市表現與上日不同，50隻成份股悉數上揚，就算今年並無派送紅股，今早股價曾見逾3年低位的恒地（0012），最終倒升收市，收市報28.85元，升1.8%，旗下的煤氣（0003）亦止跌，收市報12.36元，升3.3%。

今日錄得5%或以上升幅的藍籌股數目達雙位數，萬洲（0288）及吉利（0175）升幅更逾一成，至於昨日收市後公布業績的聯通（0762）升幅達9.8%，收市報4.48元。

昨日表現失色的創科（0669），今日大反彈，收市報46.6元，升9.8%。

手機設備股及濠賭股亦一洗頹風，銀娛（0027）升8.4%，收市報44.1元，明日公布業績的瑞聲（2018）升7.3%，收市報38.55元。

科技股今日全線彈起，騰訊（0700）升4.9%，收市報365.2元，阿里（9988）升2.6%，收市報174.5元，美團（3690）升5.8%，收市報85.5元。

【15:20】上證高收 重上2700點

A股高收，上證收市報2722點，升62點或2.3%，深成收市報9921點，升230點升2.4%，滬深300指數收市報3625點，升94點或2.7%，創業板指數收市報1876點，升49點或2.7%。

【15:08】道期升逾800點 騰訊建行升5%

港股升幅顯著，騰訊（0700）升5%，報365.2元；阿里巴巴（9988）升逾2%；美團（3690）升逾6%。

重磅金融股，建行（0939）升近5%；友邦（1299）升逾4%；平保（2318）升近4%；港交所（0388）升逾5%。

另外，美股道期在亞洲時段午後升逾800點，升越19300點。

【14:31】日股勁升1200點

港股午後升幅擴大至逾千點，曾收復22700點，最新報22692點，升996點；國指最新報9216點，升464點。

至於今日大反彈的日本股市，最終勁升1,204點，收市報18092點。南韓股市收復1600點，收市報1603點，升120點或8.2%，台灣加權指數收市報9285點，升395點或4.5%。

【12:02】恒指半日升772點 成交額718億元

亞太區股市今早出現大反彈，其中港股勁升逾700點，恒指中午收市報22468點，升772點；國指中午收市報9097點，升346點，成交額為718.78億元。

獲大行唱好的聯通（0762）今早表現強勁，半日升11.5%，明顯跑贏大市，中午收市報4.55元。同業中移動（0941）升6.2%，中午收市報56.65元，會在中午公布業績的中電信（0728），中午收市報2.29元，升9%。

科技股亦上揚，騰訊（0700）曾收復360元，中午收市報359.8元，升3.4%，阿里（9988）升0.9%，中午收市報171.5元，美團（3690）曾升逾一成，最新報85.3元，中午收市報5.6%。

藥股亦獲追捧，中生製藥（1177）升6.9%，中午收市報10.56元，石藥（1093）升6.7%，中午收市報15元，金斯瑞生物科技（1548）升4.3%，中午收市報11.16元。

濠賭股方面，銀娛（0027）升5.5%，中午收市報42.95元，升5.5%；金沙（19281）升5.8%，中午收市報5.8%。

【11:30】內地股市半日做好 上證2700左右爭持

截至上午收市，上證報2699.43點，升39.26點或1.48%，深成最新報9824.94點，升133.41點或1.38%，滬深300指數報3595.84點，升65.23點或1.85%。創業板指數最新報1854.21點，升27.16點或1.49%。

恒指最新報22432點，升736點；國指最新報9085點，升333點。

【11:12】恐慌情緒退卻 油價回升

紐約期油最新升近4%，每桶報24美元；布蘭特期油回升3.3%，重上每桶28美元水平。

SPDR金ETF（2840）最新升約6%，報1,152元，成交額1.2億。

【11:00】美股期貨升幅擴大至約4%

道指期貨最新升逾700點或4%，至19200點水平；標普期貨漲逾4%至2310點以上；納指期貨則升3.6%至7230點水平。

恒指升勢跟隨，升幅擴至約900點，力圖企上22600點水平。

【10:45】金價重上1600美元水平 10年債息回落

早前恐慌情緒令大部分避險資產價格不升反跌，最新聯儲局承諾「無限量寬」，金價最新一度收復1600美元水平，美國10年國債孳息率亦降至0.81%。

【10:30】日股勁升逾1100點 重上18000點

亞太區股市全面反彈，其中日本股市勁升1,116點或6.6%，最新報18004點，南韓KOSPI指數最新報1583點，升101點或6.8%，新西蘭股市升5.8%或495點，最新報8994點，澳洲ASX 200指數最新報4658點，升112點或2.5%。

美股指數期貨紛紛上揚，道指期貨升676點或3.7%，重上19000點，最新報19173點，標普期貨最新報2304點，升84點或3.8%，納指期貨最新報7231點，升246點或3.5%。

港股升幅擴大，恒指最新報22581點，升884點或4.1%；國指最新報9129點，升378點或4.3%。

【09:48】港股企穩22400點 恒地失守27元

港股升幅略為收窄，恒指最新報22467點，升771點，國指最新報9091點，升339點。

不過今年無再派送紅股的恒地（0012）跌勢加劇，曾失守27元，最新報27.15元，跌4.2%，旗下煤氣（0003）則止跌回升，最新報12.14元，升1.5%。

【09:41】 日股升近6%

日經225指數愈升愈有，現報17870點，大升982點或5.82%。

【09:27】內地股市高開 上證重上2700點

內地股市今早高開，上證最新報2703點，升43點或1.6%，深成最新報9900點，升208點或2.2%，滬深300指數最新報3598點，升68點或1.9%，創業板最新報1869點，升42點或2.3%。

【09:21】恒指升3.69%

亞股今日普遍上揚，恒指開報22497點，升801點或3.69%；國指則報9127點，升375點或4.29%。

恒地 （0012） 去年少賺26%，並取消10送1紅股，為集團自2012年以來首次。受消息拖累，恒地逆市下挫，開報27.5元，下跌2.99%，成交額1,720萬元。

【09:08】韓股期貨抽升 觸熔斷機制

韓國首爾綜指期貨上揚，觸發熔斷機制。南韓KOSPI指數最新則報1541點，升59點或4%。

【08:57】恒指黑期升逾500點

恒指黑期今早升逾500點，最升報22141點，升519點或2.4%。

【08:50】日股逾近半成

日股早段爆升，日經225指數現升4.52%或764點，報17651點。

美股曾瀉逾千點

救市消息再度左右大市，聯儲局突推出無限量寬（QE），惟民主共和兩黨未能否就華府救市方案達成共識，隔晚道指一度瀉近千點，道指收市挫582點或3.04%，報18591點 ； 標指及納指分別挫2.93%及0.27%，收報2237點及6860點。