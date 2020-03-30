嘉華資助東華三院設口罩工廠　料月產220萬個

嘉華國際（0173）宣佈，透過「嘉華國際抗疫基金」資助東華三院370萬元，作為東華三院將旗下一所綜合職業復康中心部份工場位置，改建為口罩生產工廠的啟動基金，並由東華三院培訓殘疾人士協助口罩生產運作。

「新冠肺炎」疫情嚴峻，東華三院作為提供醫療、教育及社會服務的多元化慈善機構，口罩是其日常運作的必備物資，即使透過緊急搜購能應付現時所需及基本儲備，隨著全球衛生意識提升，口罩的持續供應仍然存在變數。

呂志和希望透過支援社福機構生產口罩，紓緩醫療、社福機構及有需要市民的困境。（資料圖片）

料月產220萬個醫療級口罩

集團指，了解情況後決定支持東華三院發展口罩生產線，除向旗下服務單位包括醫院、安老和復康院舍及學校等供應口罩外，亦向其他非牟利機構提供訂購服務，希望減輕社福界在金錢及人力上的負擔，集中資源為弱勢社群服務。

東華三院計劃將旗下位於香港仔的賽馬會藝進綜合職業復康中心部份工場位置改建成無塵空間，並已成功聯絡口罩製造機器及物料供應商，亦得到香港生產力促進局的技術支持。口罩工廠計劃於6月試產，如成功試產及取得相關認證，可望於7月正式投產，預計最高產能可達每月220萬個醫療級口罩。

東華三院旗下賽馬會藝進綜合職業復康中心，部份工場位置將改建成無塵空間。（公司提供）

嘉華國際主席呂志和希望，透過支援社福機構生產口罩，紓緩醫療、社福機構及有需要市民的困境。

集團指，「嘉華國際抗疫基金」於疫情發生以來一直支援中港各地的抗疫工作，包括捐款支援多個省市包括香港、廣東省和上海市等疫區的防控工作；於香港及內地向商戶提供租金寬減措施；加強集團香港及內地辦公室的防疫措施。