恒大去年純利削逾半　派末期息0.653元人民幣

撰文：鄺月婷
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恒大集團（3333）公布去年業績，股東應佔利潤為172.8億元（人民幣‧下同），按年大跌53.78%，核心業務利潤瀉47.88%至408.2億元；每股基本盈利為1.315元，派末期息為0.653元。
收入按年上升2.4%，至4,775.6億元；毛利率為27.8%，較2018年大挫8.4個百分點，主要因為清尾銷售樓宇的售價較低，交付物業的每平米建安成本、土地成本和資本化利息都略有上升。
恒大集團表示，將會控制土地儲備規模，計劃平均每年減少總土地儲備3,000萬平方米。
借款增加126億
合約銷售額為6,010.6億元，增長9%；合約銷售面積5,846.3萬平方米，增長11.5%；合約銷售均價每平方米10,281元。截至去年底，土地儲備，總規劃建築面積2.93億平方米，借款為7,999億元，按年增加126.8億元。
恒大集團認為，今年世界經濟仍將面臨貿易保護、債務高企、地緣政治等諸多因素掣肘，新型冠狀病毒肺炎疫情，更令環球經濟面臨考驗，惟亦可能帶來行業整合、產業升級的契機，集團將會控制土地儲備規模，計劃平均每年減少總土地儲備3,000萬平方米左右，並大幅減低負債總額和淨負債率。